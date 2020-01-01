"Тільки хороші новини!" Рідні Заворотнюк передали шанувальникам "привіт" від актриси

Рідні російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, подякували шанувальникам за підтримку і висловили надію на те, що 2020 рік принесе позитивні зміни.

Відповідне звернення з'явилося на сторінці "Підтримка Заворотнюк" у Instagram. "Ми хочемо від душі подякувати всім, хто був з нами у році, що минає, хто співпереживав, підтримував, щиро посилав свої добрі думки Анастасії", – сказано в ньому.

Анастасія Заворотнюк ТНТ

Також рідні актриси висловили сподівання на те, що в новому році їх чекають тільки хороші новини.

"Ми бажаємо вам усього найсвітлішого, найбільш довгоочікуваного і дивовижного. Нехай будуть щасливі і здорові ваші рідні і кохані, нехай не покидає вас удача, нехай збуваються мрії! Щасливого свята і тільки хороших звісток у Новому році!" – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що за родичами російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, полюють судові пристави. Сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" накопичила значні борги, за якими тепер відповідні органи вимагають оплати.

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