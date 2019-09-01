"Танці з зірками": всі подробиці другого випуску нового сезону

1 вересня на телеканалі "1+1" стартував другий випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками".

OBOZREVATEL розповість всі подробиці, покаже фото і відео – все це в одному матеріалі.

Читайте текстову трансляцію тут. Нижче все найцікавіше про передісторію конкурсу цього року.

21:07. Відкрили другий випуск Тіна Кароль і Юрій Горбунов. Вони відкрили лінії голосування. Ефір присвячено кумирам.

Юрій Горбунов та Тіна Кароль

21:10. Першими на паркет вийшли TAYANNA та Ігор Кузьменко. Співачка нагадала, що у неї була серйозна травма перед виходом. Вона присвятила танець фокстрот Софії Ротару. "Фішкою" номеру стала пісня у живому виконанні. Журі поставили 21 бал, за сім кожен.

TAYANNA и Кузьменко instagram/tanci1plus1/?

Думка журі: Влад Яма після виступу заявив, що це був фантастичний початок, хоча є нюанси. Йому не сподобався погляд TAYANNA. Франциско додав, що бачить, як танцюристи ростуть і порадив розвивати потенціал. Катерина Кухар, в свою чергу, розкритикувала співачку.

Перша пара на паркеті - TAYANNA і Ігор Кузьменко

21:22. Слідом на паркет вийшли Володимир Остапчук та переможниця минулого сезону Ілона Гвоздьова. Танець був присвячений Олегу Виннику, який був присутній на шоу. Вони виконали танго. При чому Остапчук вийшов в образі Винника, якого називає своїм кумиром. В кінці номера справжній Олег Винник "застрелив" танцюриста.

Остапчук та Гвоздьова - тангшо instagram/tanci1plus1

Остапчук та Гвоздьова

Франциско заявив, що порадів за зовнішність Остапчука і сам номер. Катерина заявила, що це "заборонений прийом", виступати в образі Винника. Але їй сподобався номер. Кухар хоче побачити наступного разу ліричний танець. Влад Яма надів теж перуку. Йому сподобалося перевтілення Остапчука, але він порадив бути уважнішим з правою рукою, щоб вона не була, як "грабля". Оцінки: Франциско Гомес – 6, Кухар - 8, Яма – 8. Загальний бал – 22.

21:32. Наступними на паркет вийшли Даніель Салем і Юлія Сахневич. Салем присвятив танець мамі, яка померла від раку.

Даніель Салем і Юлія Сахневич

instagram/tanci1plus1

Кухар заявила, що Даніель доторкнувся страх і біль мільйонів людей, скутих метастазами. Вона розплакалася. Яма також високо оцінив виступ пари. Франциско теж залишився в захваті.

Коротко про сезон і правила конкурсу:

Участь в конкурсі візьме 14 пар. У кожній з них по одній зірці і одному професійному танцюристу;

Відомий танцюрист Влад Яма і балерина Катерина Кухар знову стануть суддями шоу. Компанію їм складе знаменитий хореограф Франсиско Гомес. Він змінив співака і танцюриста Діму Монатика;

1 випуск шоу разом з постійним ведучим Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників після їх виступів буде зустрічати переможець "Танці з зірками" -2018 Ігор Ласточкин.

Після кожного випуску одна з пар буде залишати проект, але перший випуск стає традиційним винятком. На цьому тижні учасники отримають тільки перші оцінки і почують критику суддів, але продовжать боротьбу.

Хто із зірок участвовует?

Повний список учасників ви можете розглянути на фото, що ми для вас підготували. Вилетіла зірка, буде зафарбовувати в чорно-білий колір.

Де дивитися "Танці з зірками" онлайн?

2 випуск шоу можна подивитися на телеканалі "1+1" або ж знайти безкоштовну трансляцію онлайн в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Всі подробиці першого випуску читайте в нашому матеріалі.

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