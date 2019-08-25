"Танці з зірками" повернулися! Всі подробиці першого випуску нового сезону

25 серпня на телеканалі "1 + " виходить перший випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками". OBOZREVATEL розповість всі подробиці, покаже фото і відео - все це в одному матеріалі.
Читайте текстову трансляцію тут. Нижче все саме цікаве про передісторію конкурса цього року.
21:05. Новий сезон стартував! Зірки і їх партнери скоро вийдуть на сцену. А поки Юрій Горбунов та Тіна Кароль оголошують правила конкурсу та представляють суддів. Якщо ви постійний глядач, то поки що можете відійти і зробити чайку.
Коротко про сезон і правилах конкурсу:
Участь в конкурсі візьме 14 пар. У кожній з них по одній зірці і одному професійному танцюристу;
Відомий танцюрист Влад Яма і балерина Катерина Кухар знову стануть суддями шоу. Компанію їм складе знаменитий хореограф Франсиско Гомес. Він змінив співака і танцюриста Діму Монатика;
1 випуск шоу разом з постійним ведучим Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників після їх виступів буде зустрічати переможець "Танці з зірками" -2018 Ігор Ласточкин.
Після кожного випуску одна з пар буде залишати проект, але перший випуск стає традиційним винятком. На цьому тижні учасники отримають тільки перші оцінки і почують критику суддів, але продовжать боротьбу.
Ось вони – наші 14 яскравих пар, які вже цієї неділі вперше вийдуть на паркет #танціззірками. Знайомся ближче і пиши у коментарях своїх фаворитів: 💃 Олена Кравець і Максим Леонов 💃 Ксенія Мішина і Женя Кот 🕺🏻 Дзідзьо і Яна Цибульська 💃 MARUV і JAY 🕺🏻 SERYOGA і Аделіна Делі 🕺🏻 Даніель Салем і Юлія Сахневич 💃 Людмила Барбір і Дмитро Жук 🕺🏻 Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова 💃 Надія Матвєєва і Валерій Шохін 🕺🏻 Олексій Яровенко і Олена Шоптенко 💃 Анна Різатдінова і Олександр Прохоров 💃 Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар 💃 TAYANNA і Ігор Кузьменко 🕺🏻 Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна
Хто із зірок бере участь?
Повний список учасників ви можете розглянути на спеціальній інфографіку, яку ми для вас підготували. Вилетіла зірка, буде зафарбовувати в чорно-білий колір.
Де дивитися "Танці з зірками" онлайн?
1 випуск шоу можна буде подивитися на телеканалі "1 + 1" або ж знайти безкоштовну трансляцію онлайн в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
До початку проекту деякі учасники вже отримали травми: Вікторія Булітко вивихнула ногу, а у TAYANNA – зміщення ребра.
Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за п'ять сезонів, читайте в нашому нашому ексклюзивному матеріалі матеріалі за посиланням.
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