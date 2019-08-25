"Танці з зірками" повернулися! Всі подробиці першого випуску нового сезону

25 серпня на телеканалі "1 + " виходить перший випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками". OBOZREVATEL розповість всі подробиці, покаже фото і відео - все це в одному матеріалі.

Читайте текстову трансляцію тут. Нижче все саме цікаве про передісторію конкурса цього року.

21:05. Новий сезон стартував! Зірки і їх партнери скоро вийдуть на сцену. А поки Юрій Горбунов та Тіна Кароль оголошують правила конкурсу та представляють суддів. Якщо ви постійний глядач, то поки що можете відійти і зробити чайку.

Коротко про сезон і правилах конкурсу:

Участь в конкурсі візьме 14 пар. У кожній з них по одній зірці і одному професійному танцюристу;

Відомий танцюрист Влад Яма і балерина Катерина Кухар знову стануть суддями шоу. Компанію їм складе знаменитий хореограф Франсиско Гомес. Він змінив співака і танцюриста Діму Монатика;

1 випуск шоу разом з постійним ведучим Юрієм Горбуновим проведе співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників після їх виступів буде зустрічати переможець "Танці з зірками" -2018 Ігор Ласточкин.

Після кожного випуску одна з пар буде залишати проект, але перший випуск стає традиційним винятком. На цьому тижні учасники отримають тільки перші оцінки і почують критику суддів, але продовжать боротьбу.

Хто із зірок бере участь?

Повний список учасників ви можете розглянути на спеціальній інфографіку, яку ми для вас підготували. Вилетіла зірка, буде зафарбовувати в чорно-білий колір.

Де дивитися "Танці з зірками" онлайн?

1 випуск шоу можна буде подивитися на телеканалі "1 + 1" або ж знайти безкоштовну трансляцію онлайн в мережі.

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