Святковий настрій: 10 кращих пісень на Новий рік

Новий рік - найбільш чарівний час року, море подарунків, миготіння гірлянд і ялинка. Відчуйте атмосферу улюбленого свята, разом з музичною підбіркою від OBOZREVATEL.
Wham! - Last Christmas
Вєрка Сердючка - "Новорічна"
Дискотека Аварія - "Новорічна"
ABBA - Happy New Year
Elvis Presley - Here Comes Santa Claus
ТІК - Happy New Year
Alan Jackson - A HOLLY JOLLY CHRISTMAS
Frank Sinatra - Jingle Bells (lyrics)
Скрябін - З Новим роком і Рождеством
Madonna - Santa Baby
Як повідомляв OBOZREVATEL, у великих містах України 31 грудня відбулися масові гуляння на головних локаціях в честь святкування Нового року. Пропонуємо вам подивитися, як відзначали свято українці у всіх куточках країни.
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