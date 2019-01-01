Святковий настрій: 10 кращих пісень на Новий рік

Новий рік - найбільш чарівний час року, море подарунків, миготіння гірлянд і ялинка. Відчуйте атмосферу улюбленого свята, разом з музичною підбіркою від OBOZREVATEL.

Wham! - Last Christmas

Вєрка Сердючка - "Новорічна"

Дискотека Аварія - "Новорічна"

ABBA - Happy New Year

Elvis Presley - Here Comes Santa Claus

ТІК - Happy New Year

Alan Jackson - A HOLLY JOLLY CHRISTMAS

Frank Sinatra - Jingle Bells (lyrics)

Скрябін - З Новим роком і Рождеством

Madonna - Santa Baby

Як повідомляв OBOZREVATEL, у великих містах України 31 грудня відбулися масові гуляння на головних локаціях в честь святкування Нового року. Пропонуємо вам подивитися, як відзначали свято українці у всіх куточках країни.