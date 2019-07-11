Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky скасував свій виступ

Хедлайнер київського музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 репер A$ AP Rocky не зможе взяти участь в заході.

У зв'язку з тим, що артист зараз знаходиться в шведській в'язниці, йому довелося скасувати все свої виступи, заплановані концерти до кінця липня цього року, повідомляє TMZ з посиланням на менеджмент репера.

A $ AP Rocky BBC

"A$AP Rocky заарештований у шведській в'язниці на невизначений період часу за те, що оборонявся під час вуличної сутички. Через цю нещасливу ситуацію він змушений скасувати свій європейський фестивальний тур і всі концерти в липні", - йдеться в заяві менеджменту.

A $ AP Rocky bbc

Нагадаємо, A$AP Rocky затримали в Стокгольмі в ніч на 3 липня. Музикантові інкримінували напад на людину і нанесення тілесних ушкоджень. У свою чергу, музикант і його представники стверджують, що стали в місті жертвами невідомих хлопців, які вели себе агресивно. Словесна перепалка закінчилася бійкою, в якій реперу і його бодігардам довелося себе захистити.

A $ AP Rocky people.com

Організатори Atlas Weekend поки ніякої заяви про скасування виступу не робили. У той же час, організатори іспанського фестивалю Solar, де репер повинен був виступити 19 числа, вже повідомили, що будуть шукати йому заміну.

Раніше OBOZREVATEL публікував повний список хедлайнерів і подробиці про фестиваль Atlas Weekend-2019.

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