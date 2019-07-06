Сусід Ротенбергів: у Маслякова знайшли особняк за 400 млн

Засновник і ведучий КВН Олександр Масляков купив двоповерховий особняк в одному з елітних селищ на Рубльовці.

Як передає baza, угода була укладена в березні 2019 року, Масляков-старший придбав будинок площею 654 квадратних метра на ділянці в 36 соток.

В особняку налічується сім санвузлів, власні сауна і басейн, і вбудований гараж на два автомобілі. Сусідами Маслякова є мільярдери Борис і Аркадій Ротенберг.

Будинок був проданий ведучому КВН вже з чистовою обробкою. Ремонт виконаний в стилі "англійська класика". Забудовник, який виступає продавцем будинків в селищі, оцінює вартість нерухомості в 388 мільйони рублів (понад 6 млн доларів).

При цьому згідно з випискою Росреєстру, що потрапила в розпорядження видання, кадастрова вартість будинку становить 22 мільйони рублів, ділянку оцінено в 35 мільйонів рублів.

особняк Маслякова baza

особняк Маслякова baza

особняк Маслякова baza

Як раніше писав OBOZREVATEL, Масляков може позбутися прав на володіння "Клубом веселих і кмітливих". Про своє право на "КВН" і претензії до Маслякова заявили представники тележурналіста Сергія Муратова.

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