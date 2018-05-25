Сумно: дружина Шнурова висловилася про розлучення

Матильда (Олена) Шнурова прокоментувала новину про розлучення з лідером російської групи "Ленінград" Сергієм Шнуровим.

Про це вона написала в своєму Instagram в пості, присвяченому прем'єрі фільму "Справа Собчака".

"Мені нелегко коментувати ту сумну новину, яку багато хто з вас сьогодні дізнався. Я утримаюся і дозволю собі особисте залишити особистим. Дуже дякую за слова підтримки тим, хто мені їх відправив", - зазначила вона.

Користувачі побажали Матильді Шнуровій удачі.

"Мотя, будь щаслива, я завжди захоплююся твоєю витонченістю", "Матильда, ви чудова", "Ви зробили так багато що радості і результатів вистачало на двох) Все буде добре", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заявив про розлучення з дружиною, з якою він прожив у шлюбі 11 років.

Друг Шнурова Стас Барецький не вважає, що причиною розлучення стала зрада.