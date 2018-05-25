Сумно: дружина Шнурова висловилася про розлучення

Матильда (Олена) Шнурова прокоментувала новину про розлучення з лідером російської групи "Ленінград" Сергієм Шнуровим.
Про це вона написала в своєму Instagram в пості, присвяченому прем'єрі фільму "Справа Собчака".
"Мені нелегко коментувати ту сумну новину, яку багато хто з вас сьогодні дізнався. Я утримаюся і дозволю собі особисте залишити особистим. Дуже дякую за слова підтримки тим, хто мені їх відправив", - зазначила вона.
Користувачі побажали Матильді Шнуровій удачі.
"Мотя, будь щаслива, я завжди захоплююся твоєю витонченістю", "Матильда, ви чудова", "Ви зробили так багато що радості і результатів вистачало на двох) Все буде добре", - пишуть користувачі.
Фільм "Справа Собчака" це дуже важливе кіно про час і про роль особистості в історії нашої країни, яку вже ми з вами продовжуємо. Я під величезним враженням. Спасибі, @xenia_sobchak! Нам важливо це знати. PS: мені нелегко коментувати ту сумну новину, які багато хто з вас сьогодні дізналися. Я утримаюся і дозволю собі приватне залишити особистим. Спасибо большое за слова підтримки тим, хто мені їх відправив.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров заявив про розлучення з дружиною, з якою він прожив у шлюбі 11 років.
Друг Шнурова Стас Барецький не вважає, що причиною розлучення стала зрада.