Створено календар, на якому зображено українських письменників

Команда проекту ЇS-Shop створила календар із зображеннями українських письменників-класиків. У календарі 12 місяців та 12 авторських ілюстрацій Нати Сороки.

Проект має на меті зруйнувати стереотипи довкола української літератури та наблизити творців слова до нас сучасних.

Серед 12 письменників – 6 жінок та 6 чоловіків. Організатори проекту намагалися витримати гендерний баланс, аби уникнути стереотипу про відсутність в українській літературі жіночих імен, окрім Лесі Українки.

Календар з українськими письменниками і письменницями

Кожна ілюстрація унікальна та особлива, як і кожен митець: січень – Василь Стус, лютий – Ольга Кобилянська, березень Василь Симоненко, квітень – Леся Українка, травень – Валер’ян Підмогильний, червень – Олена Теліга, липень – Євген Плужник, серпень – Марко Вовчок, вересень – Майк Йогансен, жовтень – Олена Пчілка, листопад – Валер’ян Поліщук, грудень – Наталя Кобринська.

"Хтось з них зашорений стереотипами, хтось взагалі незнаний багатьом українцям. Ми хочемо, щоб їх бачили, знали, згадували, чули і читали, тому власне на кожній ілюстрації є цитата письменника/письменниці. А раптом хтось зачитає і не зможе зупинитися", – зазначають організатори проекту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся