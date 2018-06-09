Страшна хвороба: легендарний радянський ведучий вразив своїм виглядом

Легендарний радянський ведучий Юрій Ніколаєв, якому незабаром виповниться 80 років, вразив своїх шанувальників худорбою.

Він з'явився на премії МУЗ-ТВ. Як пишуть ЗМІ, такий зовнішній вигляд пояснюється не тільки віком, а й серйозною хворобою - він давно веде боротьбу з онкологією, передає "Дни.ру".

На початку 2000-х у нього діагностували рак кишечника. Ніколаєв відразу почав лікування, переніс кілька серйозних операцій.

"Це сталося років 12 тому. Через п'ять років стався рецидив, потім ще один. У чому причина захворювання, я не знаю", - зізнався він у 2016 році.

Ведучий розповів, що хвороба іноді відступає, але потім повертається.

Ніколаєв знайомий глядачам різних поколінь як ведучий популярних музичних програм - "Ранкова пошта", "Ранкова зірка", "Надбання Республіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники голлівудського актора Джонні Деппа висловили стурбованість його здоров'ям після появи у мережі фотографій, зроблених в російському Санкт-Петербурзі.