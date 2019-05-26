"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео

Російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус пішла в загул, через що нарвалася на різку критику шанувальників.

У Instagram артистка розповіла, що святкувала день народження подруги і не змогла дістатися до свого дому, через що і залишилася ночувати у дівчини.

Асмус назвала вечірку "божевіллям" і зізналася, що прокинулася лише до 7 години вечора. "Зі мною такого років 15 не було. Так, я теж людина, прикиньте?" - написала актриса.

Також Дружина Харламова опублікувала дещо інтимне відео з туалету, повідомивши, що забруднила джинси і подрузі довелося їх сушити.

Дехто розкритикував Асмус, заявивши, що їй слід бути скромнішою. "Відео прекрасні. Стільки розпусти. Клас. Відповідаєте чоловікові. Є чому вчити доньку", "Поки ви запалюєте, хто з донькою сидить?" Однак багато шанувальників з розумінням поставилися до того, як розважалася зірка.

Асмус з подругами instagram

Асмус з подругами instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмус під час відпочинку розбурхала своїх шанувальників відвертим постільною фото. У мережі не всі оцінили таку витівку, вказавши, що це не відповідають її іміджу мами і дружини.

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