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"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео

12.6тЧитати матеріал російською

Російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус пішла в загул, через що нарвалася на різку критику шанувальників.

У Instagram артистка розповіла, що святкувала день народження подруги і не змогла дістатися до свого дому, через що і залишилася ночувати у дівчини.

Асмус назвала вечірку "божевіллям" і зізналася, що прокинулася лише до 7 години вечора. "Зі мною такого років 15 не було. Так, я теж людина, прикиньте?" - написала актриса.

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Також Дружина Харламова опублікувала дещо інтимне відео з туалету, повідомивши, що забруднила джинси і подрузі довелося їх сушити.

Дехто розкритикував Асмус, заявивши, що їй слід бути скромнішою. "Відео прекрасні. Стільки розпусти. Клас. Відповідаєте чоловікові. Є чому вчити доньку", "Поки ви запалюєте, хто з донькою сидить?" Однак багато шанувальників з розумінням поставилися до того, як розважалася зірка.

Асмус з подругами

Асмус з подругами

instagram

Асмус з подругами

Асмус з подругами

instagram

"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео
"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео
"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео
"Стільки розпусти": дружина Харламова пішла в загул. Опубліковані фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмус під час відпочинку розбурхала своїх шанувальників відвертим постільною фото. У мережі не всі оцінили таку витівку, вказавши, що це не відповідають її іміджу мами і дружини.

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Особи
Крістіна АсмусГарік Харламов
Місце
Росія
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Агапова Людмила
Агапова Людмила
Огрoмноe спасибo томy, кто пoказaл мнe пpeкрaсный cайт http://difimas.com/lmyvis Пpoсто пpoйдя простoй oпpос пoлyчилa пoчти пoлугoдовую зарплату)) Пользyйтеcь, покa еще eсть вoзмoжноcть=)
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Колобов Макс
Колобов Макс
Как-то комнатка в квартирке не вяжется с понтами...
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