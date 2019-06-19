Стартували зйомки нової "Гри престолів": що відомо

Зйомки приквела "Гра престолів" почалися в Північній Ірландії.

Як повідомляє EW, існує неофіційна назва шоу — "Довга ніч". Також з'явилася ще одна версія назви — "Кривавий місяць". Всього очікується чотири-п'ять сезонів приквела

kanobu.ru

Зйомки пілотного епізоду серіалу під робочою назвою "Довга ніч" почалися в провінції Ольстер у секретному місці, розташованому в історичному графстві Даун.

Згідно з інформацією видання, різні об'єкти для зйомок були привезені і розміщені по всій провінції, зокрема в кіностудії Titanic Studios у Белфасті. Були створені місця для стрільби.

Сюжет приквела розгорнеться за вісім тисяч років до часів оригінальної "Гри престолів". Згідно з попередніми даними, серіал розповість про події, які відбулися у Вестеросі задовго до об'єднання Семи Королівств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сага "Гра престолів" закінчилася 20 травня — епізод вийшов на стрімінгових платформах із затримкою, що обурило фанатів "Гри". Також багато шанувальників серіалу залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

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