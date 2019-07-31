Стало відомо, скільки заробляють топові російські коміки

Найпопулярніші резиденти російського Comedy Club заробляють мільйонні гонорари на рік.

Журнал Forbes оцінив стан коміків у своєму рейтингу "40 до 40" найуспішніших зірок шоу-бізнесу та спорту.

Рейтинг очолив 40-річний Павло Воля (№19 в загальному списку зірка). Уточнюється, що річний дохід його склав 2,5 мільйона 0доларів, а кількість підписників у його особистому Instagram-акаунті дорівнює 12,6 мільйона осіб. Гонорар за зйомки в одній передачі "Камеді" становить приблизно 1 млн руб. Воля бере участь і в інших проектах від "Камеді Продакшн", хоча там цифри скромніше.

Павло Воля instagram / pavelvolyaofficia

Зате в Instagram на нього підписано 12,6 млн осіб. За освітою Воля – вчитель російської мови та літератури. Був капітаном команди КВН, озвучував популярне в 00-х шоу "Масяня". Є одним з акціонерів Comedy Club Produсtion.

Павло Воля записав кілька музичних альбомів, знявся у фільмах, а в 2014 році вперше влаштував сольний гастрольний тур – "Великий Stand up" містами Росії. Також він є обличчям рекламної кампанії сухариків "ХрусTeam".

Павло Воля instagram / pavelvolyaofficia

На другому місці розташований Михайло Галустян (№22 в загальному списку). Річний дохід оцінюється в 2,2 млн доларів. Має 10,1 млн абонентів в Instagram. 39-річний комік грав у команді КВН "Стомлені сонцем". На запрошення Гаріка Мартиросяна в 2006 році став постійним учасником проекту "Наша Russia". Також знімався у фільмах: "Найкращий фільм", "Гітлер капут!" (2008), "Наша Russia. Яйця долі" (2010).

Михайло Галустян в таборі Артек instagram / m_galustyan

У 2018 році уклав три велики рекламні контракти: з магазином Citilink, брендом Old Spice і мережею ресторанів "Танукі". Часто дає концерти з другом і колегою по Comedy Club Олександром Реввою. Гастрольна діяльність принесла Галустяну близько $1 млн.

Галустян на відпочинку instagram / m_galustyan

Третє місце зайняв Гарік Харламов (24 в загальному списку). Дохід 38-річного гумориста оцінюється в $2,1 млн. Він має в Instagram 5,9 млн підписників. Був фронтменом команд КВН "Збірна Москви МАМИ" і "Незолотая молодь" (Москва), виступав у Вищій лізі КВН. Брав участь в зйомках 32 фільмів, і був співпродюсером трьох частин франшизи "Найкращий фільм".

Харламов і Ерік Робертс instagram / garikkharlamov

У 2019 став обличчям кампанії Nutella, також рекламував Lay's. На початку 2019 року став Амбассадор казино в Сочі.

На четвертому місці Семен Слєпаков (28 в загальному списку). Заробіток 39-річного коміка і артиста становить $1,8 млн. Має 1,2 млн підписників в Instagram.

Семен Слєпаков у смокінгу instagram / slepakovsemyon /

Колишній капітан команди КВН "Збірна П'ятигорська" (2000 – 2006), яка в 2004 році виграла фінал Вищої ліги. У 2006 році став співпродюсером скетчкому "Наша Russia" на ТНТ. Також був продюсером серіалів "Універ", "Інтерни", "Універ. Нова общага". Виступає як автор з гумористичними піснями, висміюючи російських зірок і владу.

Став сценаристом і продюсером серіалу "Домашній арешт", присвяченого темі боротьби з корупцією. Співпрацює з авторськими колективами спецпроектів "Першого каналу" і ТНТ, а також є співвласником продюсерської компанії Art.

Семен Слєпаков instagram / slepakovsemyon

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