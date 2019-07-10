Співачки і футболісти: Forbes назвав топ-10 найдорожчих знаменитостей 2019 року

Видання Forbes склало щорічний рейтинг 100 найдорожчих світових знаменитостей 2019 року.
В середньому, зірки, що потрапили до списку, отримали $6,3 млрд прибутку без сплати податків. Так, перше місце цього року зайняла співачка Тейлор Свіфт з доходом $185 млн.
Тейлор Свіфт
instagram / taylorswift
Топ-10 найбільш високооплачуваних зірок за даними Forbes:
Тейлор Свіфт ($185 млн);
Кайлі Дженнер ($170 млн);
Каньє Уест ($150 млн);
Ліонель Мессі ($127 млн);
Ед Ширан ($110 млн);
Кріштіану Роналду ($109 млн);
Неймар ($105 млн);
Eagles ($100 млн);
Доктор Філ Макгроу ($95 млн);
Канело Альварес ($94 млн).
Кайлі Дженнер
instagram / kyliejenner
Каньє Уест
instagram / yeezyscloset
Ліонель Мессі
instagram / leomessi
Ед Ширан
instagram / teddysphotos
Кріштіану Роналду
instagram / cristiano /
Неймар
instagram / neymarjr
Eagles
forbes
Доктор Філ Макгроу
9slim
Канело Альварес
instagram / canelo /
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тейлор Свіфт часто фігурувала в топових списках за останні роки. У 2018 році вона увійшла до топ-10 найбагатших артистів за версією Forbes. Також вона очолила категорію "кумири" за версією Time 2018 року. У поточному році в цьому ж журналі вона потрапила до розділу "Ікона".
Нагадаємо, що в минулому році найбагатшою знаменитістю за версією Forbes була молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!