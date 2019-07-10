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Співачки і футболісти: Forbes назвав топ-10 найдорожчих знаменитостей 2019 року

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Видання Forbes склало щорічний рейтинг 100 найдорожчих світових знаменитостей 2019 року.

В середньому, зірки, що потрапили до списку, отримали $6,3 млрд прибутку без сплати податків. Так, перше місце цього року зайняла співачка Тейлор Свіфт з доходом $185 млн.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

instagram / taylorswift

Топ-10 найбільш високооплачуваних зірок за даними Forbes:

  • Тейлор Свіфт ($185 млн);

  • Кайлі Дженнер ($170 млн);

  • Каньє Уест ($150 млн);

  • Ліонель Мессі ($127 млн);

  • Ед Ширан ($110 млн);

  • Кріштіану Роналду ($109 млн);

  • Неймар ($105 млн);

  • Eagles ($100 млн);

  • Доктор Філ Макгроу ($95 млн);

  • Канело Альварес ($94 млн).

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

instagram / kyliejenner

Каньє Уест

Каньє Уест

instagram / yeezyscloset

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

instagram / leomessi

Ед Ширан

Ед Ширан

instagram / teddysphotos

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

instagram / cristiano /

Неймар

Неймар

instagram / neymarjr

Eagles

Eagles

forbes

Доктор Філ Макгроу

Доктор Філ Макгроу

9slim

Канело Альварес

Канело Альварес

instagram / canelo /

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тейлор Свіфт часто фігурувала в топових списках за останні роки. У 2018 році вона увійшла до топ-10 найбагатших артистів за версією Forbes. Також вона очолила категорію "кумири" за версією Time 2018 року. У поточному році в цьому ж журналі вона потрапила до розділу "Ікона".

Нагадаємо, що в минулому році найбагатшою знаменитістю за версією Forbes була молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер.

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Особа
Тейлор Свіфт
Теги
шоу-бизнес рейтинг
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