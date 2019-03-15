Сльози, море і зізнання: як пройшло перше подвійне побачення на шоу "Холостяк-9"

У п'ятницю, 15 березня, на каналі СТБ вийшов другий випуск романтичного шоу "Холостяк-9", головним героєм якого є телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін.

Він запросив учасниць Юлю та Настю на подвійне побачення на яхті в Шарм-Ель-Шейху (Єгипет). OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

За словами Микити, це місце є ідеальним для першого побачення. Добринін надів шорти, які подарувала йому при першій зустрічі Юля. Таким чином, вони виявилися в однакових купальниках.

Головному герою захотілося зайнятися дайвінгом, але практично одразу у Юлі почалася паніка. Вона зізналася, що боїться глибини та відмовилася пірнати. Микита заявив, що "якщо їй комфортно на кораблі, чому б і ні".

Зате Настя не розгубилася. Для неї це було першим зануренням, яке повинно було згуртувати її з головним Холостяком України в 2019 році. Заплив у прозорих водах Червоного моря був романтичним. Микита і Настя трималися за руки і розглядали риб під водою. Після занурення дівчина поцілувала героя в щоку, що викликало у Юлі заздрість.

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Вона все ж таки зважилася пірнути, але Микита відчув дистанцію і недовіру з її боку. Дівчина постійно трималася осторонь, через що головному герою довелося плисти ззаду.

Добринін на яхті викликав Юлю на розмову. Вона пояснила, що є імпульсивною та закритою людиною.

"Я – людина стримана. Мені не хочеться першою розкриватися. Коли я дізнаюся, як чоловік ставиться, тоді я розкриваюся. Я витратила п'ять років на стосунки, які не склалися. Я хотіла б наступного хлопця розцінюватися, як чоловіка. Тобі, як і мені, потрібен час. Мені важко проявляти ініціативу першою по відношенню до чоловіка. Мені з тобою легко. Я рада, що ми зустрілися. У мене є бажання з тобою далі спілкуватися і дізнаватися", – відповіла Юля.

СТБ / Instagram

Настя вже думала, що не проходить далі, однак Микита несподівано попросив її провести з ним ще один день разом, коли вона ледь не розплакалася. Його підкупила щирість і наївність.

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