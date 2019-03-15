Сльози, море і зізнання: як пройшло перше подвійне побачення на шоу "Холостяк-9"

У п'ятницю, 15 березня, на каналі СТБ вийшов другий випуск романтичного шоу "Холостяк-9", головним героєм якого є телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін.
Він запросив учасниць Юлю та Настю на подвійне побачення на яхті в Шарм-Ель-Шейху (Єгипет). OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.
За словами Микити, це місце є ідеальним для першого побачення. Добринін надів шорти, які подарувала йому при першій зустрічі Юля. Таким чином, вони виявилися в однакових купальниках.
Головному герою захотілося зайнятися дайвінгом, але практично одразу у Юлі почалася паніка. Вона зізналася, що боїться глибини та відмовилася пірнати. Микита заявив, що "якщо їй комфортно на кораблі, чому б і ні".
Зате Настя не розгубилася. Для неї це було першим зануренням, яке повинно було згуртувати її з головним Холостяком України в 2019 році. Заплив у прозорих водах Червоного моря був романтичним. Микита і Настя трималися за руки і розглядали риб під водою. Після занурення дівчина поцілувала героя в щоку, що викликало у Юлі заздрість.
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Вона все ж таки зважилася пірнути, але Микита відчув дистанцію і недовіру з її боку. Дівчина постійно трималася осторонь, через що головному герою довелося плисти ззаду.
Добринін на яхті викликав Юлю на розмову. Вона пояснила, що є імпульсивною та закритою людиною.
"Я – людина стримана. Мені не хочеться першою розкриватися. Коли я дізнаюся, як чоловік ставиться, тоді я розкриваюся. Я витратила п'ять років на стосунки, які не склалися. Я хотіла б наступного хлопця розцінюватися, як чоловіка. Тобі, як і мені, потрібен час. Мені важко проявляти ініціативу першою по відношенню до чоловіка. Мені з тобою легко. Я рада, що ми зустрілися. У мене є бажання з тобою далі спілкуватися і дізнаватися", – відповіла Юля.
СТБ / Instagram
Настя вже думала, що не проходить далі, однак Микита несподівано попросив її провести з ним ще один день разом, коли вона ледь не розплакалася. Його підкупила щирість і наївність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
Не обійшлося і без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що на дорогу вибігла тварина.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Було опубліковано фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
Під час першої вечірки дівчата сварилися, чіплялися одна до одної. Не обійшлося й без неприємних інцидентів.
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