Скандальну MARUV зухвало обікрали в Росії

Епатажну українську співачку MARUV, яка поїхала в Росію в день парламентських виборів, пограбували в Москві.

У російській столиці вона виступила на сцені стадіону "Лужники" разом із переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай, а незабаром після концерту виявила зникнення реквізиту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Артистка опублікувала відео в Instagram, в якому повідомила, що вкрадено було маску з рогами, що належить учасниці її балету. Співачка попросила повернути реквізит.

MARUV Комсомольська правда

Як з'ясувалося, крадіжку скоїв російський фанат MARUV, який погодився віддати маску тільки за фото із зіркою і її автограф. Співачка гнівно відповіла прихильнику в мережі.

Співачка відповіла фанату Instagram MARUV

"Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охорони або набрати мого директора, всі номери є в Instagram. Я б і так з вами сфоткалася і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу", – обурилася вона.

Нетта і MARUV Instagram MARUV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на запитання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "Бувайте!", що в Росії викликало ажіотаж.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.