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Скандальну MARUV зухвало обікрали в Росії

5.8т Читати матеріал російською

Епатажну українську співачку MARUV, яка поїхала в Росію в день парламентських виборів, пограбували в Москві.

У російській столиці вона виступила на сцені стадіону "Лужники" разом із переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай, а незабаром після концерту виявила зникнення реквізиту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Артистка опублікувала відео в Instagram, в якому повідомила, що вкрадено було маску з рогами, що належить учасниці її балету. Співачка попросила повернути реквізит.

Новини
"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії

MARUV

MARUV

Комсомольська правда

Як з'ясувалося, крадіжку скоїв російський фанат MARUV, який погодився віддати маску тільки за фото із зіркою і її автограф. Співачка гнівно відповіла прихильнику в мережі.

Співачка відповіла фанату

Співачка відповіла фанату

Instagram MARUV

"Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охорони або набрати мого директора, всі номери є в Instagram. Я б і так з вами сфоткалася і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу", – обурилася вона.

Нетта і MARUV

Нетта і MARUV

Instagram MARUV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на запитання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "Бувайте!", що в Росії викликало ажіотаж.

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Особи
Нетта Барзілай (Netta) MARUV
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фото шикарное две свинки))))))))))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Клюнул на заголовок (забыл, что это обоз) и прочёл этот идиотизм. Не знаете, что писать - пишите о погоде.
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Сало Уронили
Сало Уронили
а шо можно было украсть в гримерке.мелки.запасные трусы.воду?
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