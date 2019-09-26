Скандальний серіал "Свати" припинили знімати: що трапилося

Російський актор Федір Добронравов заявив, що зйомки одіозного серіалу "Свати-7", який викликав масу протестів в Україні через порушення його акторами законодавства країни, нині припинені.

За словами головної зірки ситкому, вони встигли відзняти лише половину матеріалу. Однак на те, що стало причиною зупинки роботи, Добронравов так і не вказав, повідомляють "Известия".

"Все було чудово, персонажі всі залишилися, нові з'явилися, відзняли навіть половину матеріалу, але знову довелося зупинити роботу. Сподіваюся і молюся, що ми незабаром все дознімаємо", — сказав Федір.

Федір Добронравов в серіалі "Свати" Фото: fakty.ua

Також актор зазначив, що через політичні негаразди зйомки сьомого сезону серіалу проходили не в Україні, а на території республіки Білорусь. Пощастило, що дія в усіх фільмах "Кварталу 95" відбувається в "безповітряному просторі".

Серіал "Свати" Фото: zn.ua

Добронравов також додав, що розуміє, чому "Свати" так полюбилися глядачам. За його словами, в серіалі немає нічого, крім добра, а також відсутня політика і криваві сцени, від яких люди дуже втомилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директорка з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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