Шнуров розлучився: лідер "Ленінграда" заінтригував дивним відео

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров після розлучення поділився з шанувальниками дивним відео.

Запис опубликований на сторінці музиканта в Instagram у форматі Stories, і був першою публікацією в соцмережах після того, як Шнуров повідомив про розлучення з дружиною Матильдою.

На відео зображено якийсь предмет, схожий за формою на модель космічного супутника. При цьому під час запису сам Шнуров не промовив ні слова.

Шанувальники лідера "Ленінграда" були спантеличені публікацією артиста, і намагаються зрозуміти, що ж він хотів донести цим відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Шнурова розповів про причини розлучення музиканта з дружиною.