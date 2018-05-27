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Шнуров розлучився: лідер "Ленінграда" заінтригував дивним відео

5.8тЧитати новину російською

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров після розлучення поділився з шанувальниками дивним відео.

Запис опубликований на сторінці музиканта в Instagram у форматі Stories, і був першою публікацією в соцмережах після того, як Шнуров повідомив про розлучення з дружиною Матильдою.

На відео зображено якийсь предмет, схожий за формою на модель космічного супутника. При цьому під час запису сам Шнуров не промовив ні слова.

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Шанувальники лідера "Ленінграда" були спантеличені публікацією артиста, і намагаються зрозуміти, що ж він хотів донести цим відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Шнурова розповів про причини розлучення музиканта з дружиною.

Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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