Шнуров – хедлайнер: в окупованому Криму виступили відомі артисти РФ

В окупованому Криму в суботу, 3 серпня, виступили відомі російські артисти в рамках фестивалю "Золота балка".

Як повідомили організатори, захід пройшов в Севастополі в Балаклавському районі на відкритому просторі.

О 19:00 на сцену вийшла Дана Соколова, після чого виступив артист лейбла Black Star Мот. О 21:25 заспівала фанатка "русского мира" Діана Арбеніна зі своєю групою "Нічні снайпери".

Через півтори години на сцену вийшов скандальний Сергій Шнуров з групою "Ленінград". Відзначається, що це був його останній виступ в Криму.

Сергій Шнуров zb-fest.ru

Діана Арбеніна zb-fest.ru

Мот zb-fest.ru

дана Соколова zb-fest.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальній зірці з РФ заборонили в'їзд в Україну через те, що вона незаконно відвідувала анексований Крим.

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