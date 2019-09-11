Шнобелівська премія-2019: що це таке і кому можуть дати

12 вересня в Гарвадському університеті (США) вручать Шнобелівську премію. Це одна з найвідоміших антинагород світу, якою відзначають самі дотепні, незвичайні або даремні наукові досягнення за рік.

Хто придумав Шноблевскую премію і кому вручають?

Шнобелевка з'явилася на світ в 1991 році. Її ідейним натхненником став гумористичний журнал "Аннали неймовірних досліджень" на чолі зі своїм творцем Марком Абрахамсом.

Щороку її лауреатами стають 10 осіб. Кандидатів може пропонувати будь-який бажаючий, допускається і самовисування. Наприклад, в 2018 році премію серед хіміків отримали вчені, які з'ясували, що людська слина - відмінний засіб для очищення брудних поверхонь.

А премію миру отримали фахівці, що визначали "частоту, мотивацію і ефект" криків і прокльонів іспанських водіїв на дорозі.

Як вручають?

Церемонія вручення давно вже стала традицією. Премію Шнобеля вручають нобелівські лауреати. При цьому вони одягнені в бутафорські капелюхи, на них є накладні носи і смішні окуляри.

До 2006 року по всьому залу при врученні літали паперові літачки, але потім від традиції відмовилися заради пожежної безпеки.

Читайте на OBOZREVATEL, як пройшло вручення Шнобелівської премії в 2018 році.

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