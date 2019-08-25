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"Шкода. Жах": в мережі розгромили перший танець відомої співачки на "Танці з зірками"

3.3т Читати матеріал російською

У мережі залишилися незадоволені першим виступом співачки TAYANNA на проекті "Танці з зірками".

Про це написали в коментарях Instagram проекту під фото їх з Ігорем Кузьменко виступу.

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"Погано. Вона зовсім"дерев'яна" і спів не допоміг. Шкода партнера. Нехай скаже йому спасибі", "Мені не дуже сподобався танець. Я думаю, що і спів і танці вимотують. І я очікувала що це буде рухливий номер. На жаль мої надії не виправдалися"," Танець ніби нормальний, але блін ... ну не румба це, а чисто рухи ... "," Розчарували ... ", - написали в коментарях.

"Шкода. Жах": в мережі розгромили перший танець відомої співачки на "Танці з зірками"
"Шкода. Жах": в мережі розгромили перший танець відомої співачки на "Танці з зірками"

Втім, були і ті кому виступ припало до душі. "А мені сподобалося", "Для першого разу цілком нормально. Сподіваємося, що далі буде краще", - поділилися в коментарях.

Читайте на OBOZREVATEL всі подробиці про перший випуск шоу, а також про те, що сказали судді про виступ TAYANNA.

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Особа
Тетяна Решетняк (Tayanna)
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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