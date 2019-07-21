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"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото

3.4т Читати матеріал російською

Українська співачка, яка поїхала в Росію, Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото.

Знімок був викладений у Instagram із підписом: "Усе наше життя у дорозі, на шляху до себе кращого".

Користувачі відразу помітили, що останнім часом Лорак публікує тільки самотні фото. "Шкода вас. Вибрали кар'єру замість родини", – пишуть вони.

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Ані Лорак

Ані Лорак

"Вести"

Правда, дехто звернув увагу на ще один момент. Співачка на фото тримає обома руками живіт. "Може, ти вагітна?" – запитують вони в коментарях.

"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото
"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото
"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото
"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тфу подстилка турецкая!смотреть противно!!!таких нужно лешать гражданства за порчу генофонда и выслать в Турцию!!!?
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