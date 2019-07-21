"Шкода вас!" Лорак спантеличила мережу новим "самотнім" фото

Українська співачка, яка поїхала в Росію, Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото.
Знімок був викладений у Instagram із підписом: "Усе наше життя у дорозі, на шляху до себе кращого".
Користувачі відразу помітили, що останнім часом Лорак публікує тільки самотні фото. "Шкода вас. Вибрали кар'єру замість родини", – пишуть вони.
Ані Лорак
"Вести"
Правда, дехто звернув увагу на ще один момент. Співачка на фото тримає обома руками живіт. "Може, ти вагітна?" – запитують вони в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.
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