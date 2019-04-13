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Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"

1.1тЧитати матеріал російською

Відомий російський музикант Сергій Шнуров, який оголосив про закриття гурту "Ленінград", 13 квітня відзначає день народження.

Артистові виповнюється 46 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку знімків, на яких можна дізнатися, як він постарів.

Шнуров в молодості і зараз

Шнуров в молодості і зараз

Сергій Шнуров народився в Ленінграді, де здобув освіту реставратора творів з дерева, а також учився три роки на філософському факультеті в інституті. Ще зі школи він захоплювався музикою.

Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"

Разом з Ігорем Вдовіним в 90-х він вирішив створити гурт "Ленінград", де став фронтменом. Шнурова на публіці сприймали, як епатажного і скандального артиста, а музичний колектив багатьом полюбився злободенними піснями, гучними шоу і зухвалими кліпами.

Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"

Шнуров встиг знятися в декількох фільмах, озвучити аудіокниги і мультфільми, і навіть увійти до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"
Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року Сергій Шнуров розлучився з Матильдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.

Після розриву музикант опублікував дивний ролик із предметом, схожим за формою на модель космічного супутника. Крім того, Шнуров поділився віршем про переживання щодо розлучення.

Нещодавно стало відомо, що він залишив колишній дружині три квартири, балетну школу і ресторан "Кококо".

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Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Теги
день народженняшоу-бизнес
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