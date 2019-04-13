Сергію Шнурову — 46: як постарів легендарний соліст "Ленінграда"

Відомий російський музикант Сергій Шнуров, який оголосив про закриття гурту "Ленінград", 13 квітня відзначає день народження.

Артистові виповнюється 46 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку знімків, на яких можна дізнатися, як він постарів.

Шнуров в молодості і зараз

Сергій Шнуров народився в Ленінграді, де здобув освіту реставратора творів з дерева, а також учився три роки на філософському факультеті в інституті. Ще зі школи він захоплювався музикою.

Разом з Ігорем Вдовіним в 90-х він вирішив створити гурт "Ленінград", де став фронтменом. Шнурова на публіці сприймали, як епатажного і скандального артиста, а музичний колектив багатьом полюбився злободенними піснями, гучними шоу і зухвалими кліпами.

Шнуров встиг знятися в декількох фільмах, озвучити аудіокниги і мультфільми, і навіть увійти до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року Сергій Шнуров розлучився з Матильдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.

Після розриву музикант опублікував дивний ролик із предметом, схожим за формою на модель космічного супутника. Крім того, Шнуров поділився віршем про переживання щодо розлучення.

Нещодавно стало відомо, що він залишив колишній дружині три квартири, балетну школу і ресторан "Кококо".

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