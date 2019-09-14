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14 вересня • оновлено в 21:21
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Ще разів 10? Розкрився скандальний факт про вінчання Собчак із Богомоловим

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Російська телеведуча Ксенія Собчак і її новоспечений чоловік режисер Костянтин Богомолов повінчалися в храмі, де вінчався Олександр Пушкін. Дозвіл на це таїнство давав сам патріарх Кирило, так як цей шлюб повторний.

Як пише Telegram-канал "Шуліка", вінчав їх секретар патріарха протопресвітер Володимир Диваков.

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Весілля Собчак і Богомолова

Весілля Собчак і Богомолова

"За хороші бюджети їх і після розлучення ще раз десять можуть повінчати. І такі історії вже були – наприклад, Пугачову з Кіркоровим вінчали аж у Єрусалимі. Вони вже реально стали фактично продавати індульгенції", - звернули уваги автори каналу на скандальний нюанс.

Усі подробиці про весілля Собчак і Богомолова читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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