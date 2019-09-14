Ще разів 10? Розкрився скандальний факт про вінчання Собчак із Богомоловим

Російська телеведуча Ксенія Собчак і її новоспечений чоловік режисер Костянтин Богомолов повінчалися в храмі, де вінчався Олександр Пушкін. Дозвіл на це таїнство давав сам патріарх Кирило, так як цей шлюб повторний.

Як пише Telegram-канал "Шуліка", вінчав їх секретар патріарха протопресвітер Володимир Диваков.

Весілля Собчак і Богомолова

"За хороші бюджети їх і після розлучення ще раз десять можуть повінчати. І такі історії вже були – наприклад, Пугачову з Кіркоровим вінчали аж у Єрусалимі. Вони вже реально стали фактично продавати індульгенції", - звернули уваги автори каналу на скандальний нюанс.

Усі подробиці про весілля Собчак і Богомолова читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Також дізнайтеся історію кохання Собчак і Богомолова. Зазначимо, що їх познайомив колишній чоловік телеведучої Максим Віторган.

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