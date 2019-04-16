"Роздерла пальто стерві": Пугачова розповіла про спалахи люті

Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова, якій 15 квітня виповнилося 70 років, розповіла про спалахи люті.

Це сталося в ефір ток-шоу "Пусть говорят" на російському "Первому канале" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Артистці пригадали, що вона колись порвала пальто жінці, а також розбила машину колишнього чоловіка Олександра Стефановича.

"Ну хіба так можна це розповідати. Я не порвала пальто, я роздерла це пальто на шматочки, цій стерві. Я не побила машину. Я її, блін, розтрощила. Тому що машина була моя. Знаєте, що, Олександру Борисовичу, що хочу з нею, то і роблю. Ах, вам нема на чому було їздити? Розумію, колись купите самі", – заявила вона.

instagram @ pugachevaorbakaite

Більш того, Пугачова назвала шлюб з режисером фіктивним заради московської прописки, яка була йому потрібна. А Стефановича закликала припинити спекулювати її ім'ям, розповідаючи, що зробив з неї зірку.

"Якщо вже ви придумали таку легенду, що ви – головна людина, яка зробила з мене співачку десь в 77 році, хочу нагадати, що вже в 75-му я "Арлекіно" заспівала. Якщо ви змушені ось так говорити, і більшого заробітку, крім 30-ти срібняків у вас немає, – хочу підказати: робіть лекції на цю тему – "Як я зробив Пугачову", – сказала вона.

OBOZREVATEL приготував до ювілею Пугачової добірку "вибухових" фото примадонни за останні кілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram