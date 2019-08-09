"Рот треба розробляти": Лободу розкритикували за безглузде відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику шанувальників через нове відео.

Ролик, на якому артистка розминається перед виступом, показала вона в своєму Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Розминочка у Свєтика", – підписала співачка кадри, на яких виконала кілька вправ.

Світлана Лобода viva.ua

Світлана Лобода Скріншот з відео

Користувачів не вразило відео з Лободою. Багатьом здалися дивними і рухи співачки, і образ, в якому вона виступала – срібляста сукня, яку в мережі охрестили "руками-базуками".

Світлана Лобода Скріншот з відео

"На ринг зібралася", "Рот треба розробляти і горло розспівувати, а не ноги розминати з лопатками!", "Вона коли-небудь зніме цю нісенітницю з дебільними рукавами?", "Жахлива сукня","Фасон сукні чорт зна що", "Рукава, як клешні у краба", "Свєто, ти під чим?", "Досить викаблучуватися", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

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