Раптово відірвався тромб: помер відомий радянський актор

Народний артист Росії, актор Театру на Таганці, зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Іван Бортник помер на 80-му році в ніч на 5 січня.

Про це повідомила його дружина Тетяна Борзих. "Іван помер вчора о 23:00. Лікарі кажуть, що швидше за все тромб", — цитує її слова ТАСС.

Зазначається, що до цього здоров'я вже підводило Бортника, адже в минулому серпні він був госпіталізований. Того літа артиста привезли у клініку з підозрою на інфаркт. Однак пізніше медики московської лікарні обстежили артиста і не підтвердили поставлений діагноз.

Іван Бортник ТАСС

Іван Бортник народився у Москві у 1939 році, навчався в Російському інституті театрального мистецтва і Театральному училищі імені Щукіна. Працював у Театрі імені Гоголя, проте більшу частину життя віддав Театру на Таганці, де подружився з Володимиром Висоцьким, який присвятив йому пісню "Письмо к другу".

Іван Бортник зіграв у фільмах "Рідня", "Місце зустрічі змінити не можна", "Іван та Мар'я", "Друга спроба Віктора Крохіна", "Освідчення в коханні", "Дзеркало для героя". У Театрі на Таганці він брав участь у таких спектаклях як "Гамлет", "Пугачов", "Три сестри", "Полеглі та живі", "Володимир Висоцький" та інших.

Кадр із "Місце зустрічі змінити не можна"

Іван Бортник і Володимир Висоцький

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