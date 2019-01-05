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Раптово відірвався тромб: помер відомий радянський актор

8.6тЧитати матеріал російською

Народний артист Росії, актор Театру на Таганці, зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Іван Бортник помер на 80-му році в ніч на 5 січня.

Про це повідомила його дружина Тетяна Борзих. "Іван помер вчора о 23:00. Лікарі кажуть, що швидше за все тромб", — цитує її слова ТАСС.

Зазначається, що до цього здоров'я вже підводило Бортника, адже в минулому серпні він був госпіталізований. Того літа артиста привезли у клініку з підозрою на інфаркт. Однак пізніше медики московської лікарні обстежили артиста і не підтвердили поставлений діагноз.

Новини
70-річний чоловік помер після сексу з молодою коханкою

Іван Бортник

Іван Бортник

ТАСС

Іван Бортник народився у Москві у 1939 році, навчався в Російському інституті театрального мистецтва і Театральному училищі імені Щукіна. Працював у Театрі імені Гоголя, проте більшу частину життя віддав Театру на Таганці, де подружився з Володимиром Висоцьким, який присвятив йому пісню "Письмо к другу".

Іван Бортник зіграв у фільмах "Рідня", "Місце зустрічі змінити не можна", "Іван та Мар'я", "Друга спроба Віктора Крохіна", "Освідчення в коханні", "Дзеркало для героя". У Театрі на Таганці він брав участь у таких спектаклях як "Гамлет", "Пугачов", "Три сестри", "Полеглі та живі", "Володимир Висоцький" та інших.

Кадр із "Місце зустрічі змінити не можна"

Кадр із "Місце зустрічі змінити не можна"

Іван Бортник і Володимир Висоцький

Іван Бортник і Володимир Висоцький

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Підмосков'ї на 64-му році життя помер відомий співак Кріс (Анатолій) Кельмі.

Місце
Росія
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Мой комментарий убрали ,почему ? Я написала R.I.P. и припомнила,что Ивана Бортника не было в списке 511 моральных уродов(деятелей культуры РФ) ,поддержавших военную агрессию Путина против Украины.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ермолова Виктория, мой пизду и пиздуй на Крещатик хкр сосать
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Скорбим .((
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
R.I.P. Здається , він не примикав до ганебного списку холуїв путіна , які підтримували агресію Московії в Україну. Класний був актор .
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