"Втопили, ганьба!" У мережі розгорівся скандал через восьмий випуск "Танці з зірками"

У мережі розгорівся скандал навколо восьмого випуску шоу "Танці з зірками", де в ході глядацького та суддівського голосування вилетіли Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна.

Користувачі у коментарях підтримали пару і побажали їм далі також намагатися (щоб подивитися виступ Кукуюк та Дружиніної, проскрольте до кінця сторінки).

Дружиніна і Кукуюк - Румба Кадр з відео

Зокрема, пара виконала чуттєву Румбу під пісню легендарного Sting – Shape Of My Heart. Після підрахунку глядацьких голосів Михайло і Єлизавета потрапили до "зони ризику" разом із іншою парою – Олена Шоптенко та Олексій Яровенко.

Вони могли б поборотися й реабілітуватися, але Кукуюк відмовився танцювати "танець за життя", віддавши таким чином перемогу Яровенку. У коментарях користувачі накинулися на членів в журі, звинувативши їх в несправедливості. При чому, дісталося як Катерині Кухар за її різкі оцінки, так і Владу Ямі.

Дружиніна і Кукуюк - Румба Кадр з відео

"Влада Яму геть із журі! Досить уже ображати учасників", "Подивилися кінець, що Михайло не захотів танцювати, і повністю його підтримуємо! Цирк, весь сезон так його принижувати, відверто, коли він так старається", "Кухар і Яма – дві дуже безтактні й обмежені людини. Мишу втопили. Ганьба", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, варто відзначити, що це вже не перший скандал навколо результатів голосування. Наприклад, в п'ятому випуску MARUV і Jay покинули шоу. Користувачі були не згодні з таким розвитком подій, тому що були пари і гірше.

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