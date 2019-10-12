"Всі відбиті!" Учасник "Х-Фактору" змусив журі реготати. Відео

У п'ятому випуску 10 сезону шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ учасник змусив реготати членів журі.

Боксер Олександр Василенко вийшов під сценічним ім'ям "Чорний Джек", намагаючись прорватися на велику сцену (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Х-Фактор" - 5 випуск - боксер розсмішив журі

За лаштунками він зізнався, що всі представники його професії – "відбиті" (на голову. – Ред). Хоча пізніше поправив сам себе, зазначивши, що цей вислів трохи перебільшено.

"Ще хочу сказати, що музика – це музика", – сказав Олександр, а на екрані показали мера Києва Віталія Кличка, відомого подібними висловлюваннями.

Олександр Василенко кадр з відео

На сцену Василенко вийшов у боксерському халаті та виконав авторську пісню в стилі гурту "Руки вверх". Члени журі були шоковані його амплуа, дивним набором слів у композиції та відсутністю музичного професіоналізму. Але настрій зірковим тренерам боксер підняти зміг.

"Я прийшов підняти вам настрій", – сказав чоловік у кінці виступу і подякував, що його послухали, зазначивши, що абсолютно не переймається відмовою.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску було цілих два склади журі. Перший: Ніно Катамадзе, яка повернулася на ювілейний випуск, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Контратюк. Другий склад: Алессандро Сафіна, Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко.

У четвертому випуску численних прихильниць порадував своєю присутністю артист Олег Винник, який хоч і цінував красу жіночої половини учасниць, але й вставляв жорсткі "ні", якщо виступи не підходили під рамки проекту.

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