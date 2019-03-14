"Провал року": скандальна блогерка жорстко опустила Собчак через коханця

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак спростовує чутки про свій роман із режисером Костянтином Богомоловим, тому що він у світському світі не має статусу.

Таку думку висловила відома російська блогерка Олена Міро на своїй сторінці в Livejournal, уточнивши, що журналістка зробила величезну помилку.

"Замислилась: а чого, власне, Собчак так істерично виправдовує свій адюльтер із режисером Богомоловим? Навіщо так явно намагається відхреститися від того простого факту, що їй, заміжній жінці, присунув якийсь мужик? Чого виправдовується? До чого всі ці заяви на публіку про те, що вони із Максимом уже й не жили разом, що назавжди залишаться близькими людьми", – написала Міро.

Собчак і Богомолов Комсомольська правда

За словами блогера, відповідь на це питання дала стаття у Вікіпедії, яка представляє Костянтина Богомолова, як російського театрального режисера і поета.

"У перекладі мовою світської тусовки, вічним солдатом якої є Ксенія Собчак, це означає: лупа. Статус Богомолова в світській тусовці – лупа. Він – не міні-олігарх, не чиновник із мерії, не віце-президент чогось там великого", – зазначила Міро.

На її думку, "драним кішкам" зі світської тусовки Собчак могла піднести свого чоловіка Максима Віторгана як веселу людину, яка любить.

Собчак і Віторган Супутник

"Віторгана, на відміну від Богомолова, хоча б у "Кавоманії" дізнаються. До всього іншого, Богомолов одружений. Загалом, як "російського театрального режисера і поета" не крути, яким соусом його не поливай, тра**тися з таким – западло для будь-якої світської курки. Статусу немає. Грошей – теж немає. А зовнішність туберкульозника не дозволяє видати його за красивого коханця-конюха", – додала блогерка.

Вона назвала передбачуваний роман Собчак і Богомоловим "світським провалом року", після якого жоден статусний чоловік не зможе зв'язатися з телеведучою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!