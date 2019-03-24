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"Прощай, немытая Россия!" Відомий російський режисер утік до США

6.9тЧитати матеріал російською

Відомий російський кінорежисер, автор культових фільмів "Свято Нептуна", "Фонтан" і "Вікно в Париж" Юрій Мамін поїхав у США і не планує повертатися на батьківщину.

Перед від'їздом він розповів про причини свого рішення, пише "Росбалт". Головна з них – неможливість творити і відсутність свободи слова і дій у РФ.

"Я вже давно думаю про від'їзд. Тому багато причин, головна з яких — фактична заборона на професію. Я кілька років не знімаю кіно, тому що у мене просто немає такої можливості", – підкреслив Мамин.

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Юрій Мамін

Юрій Мамін

"МК"

Він також поскаржився на те, що його внесли в так званий список "п'ятої колони".

"Я вважаю, що мені можуть тільки заздрити люди, які не в змозі звідси виїхати. І мені шкода тих, хто залишається. Незалежно від того, що мене чекає в майбутньому, я вже скоро вдихну повітря свободи. Як тут не згадати Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий телеведучий, екс-резидент Comedy Club Таїр Мамедов пояснив, що переїхав із Росії в США у 2013 році, тому що його не влаштовував стан справ у країні.

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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ну все, хохлы теперь точно запануют.
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Питон Каа
Питон Каа
Я так понимаю, что российское искусство понесло невосполнимую утрату? Или восполнимую? Или не понесло?
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Bay Nazar
Bay Nazar
Во первых, не "Прощай, немытая Россия", а "Остаточно прощевай", а во-вторых не Сибиряк, ты, Мамин, совсем не Сибиряк
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