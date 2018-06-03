Представникові Росії на Євробаченні пригрозили судом

Московський кухар Іван Спринчан, який дуже схожий на представника РФ на Євробаченні Сергія Лазарева, погрожує подати до суду на співака.

Про це він сам розповів в ефірі російського телеканалу НТВ, повідомляє Life.ru.

За словами молодої людини, після відео, яке з'явилося на сторінці Лазарева в Instagram, його стали називати "кінченим алкоголіком".

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"Ну, там обговорення були різні: Сергій Лазарев - він "на ЗСЖ", а ця людина на відео - він, типу, алкаш. А я на цьому відео далеко не п'яний. Ну, може, пляшечку пива випив. Люблю спати в літаку. Так час швидше пролітає", - розповів Спринчан.

Відео на сторінці співака в соцмережі з'явилося менше місяця назад. У ролику видно, як сильно схожа на нього людина спить в літаку і поруч знаходиться майже допита пляшка пива. Пізніше з'ясувалося, що це спав Іван Спринчан. Він дійсно дуже схожий на Лазарева, особливо в профіль.

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Москвич зазначив, що попросив Лазарева видалити відео, однак відповіді так і не отримав.

"Я написав Лазареву:" Видали відео. Інакше справа дійде до суду. Воно тобі треба?! "Але відповіді так і немає", - розповів він.

Спринчан додав, що поки не поспішає йти в суд. Йому б хотілося, щоб Лазарєв одного разу відреагував і загладив свою провину.

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