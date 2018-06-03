УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Представникові Росії на Євробаченні пригрозили судом

1.6тЧитати новину російською

Московський кухар Іван Спринчан, який дуже схожий на представника РФ на Євробаченні Сергія Лазарева, погрожує подати до суду на співака.

Про це він сам розповів в ефірі російського телеканалу НТВ, повідомляє Life.ru.

За словами молодої людини, після відео, яке з'явилося на сторінці Лазарева в Instagram, його стали називати "кінченим алкоголіком".

Новини
Співак Сергій Лазарєв вперше прокоментував народження сина

"Ну, там обговорення були різні: Сергій Лазарев - він "на ЗСЖ", а ця людина на відео - він, типу, алкаш. А я на цьому відео далеко не п'яний. Ну, може, пляшечку пива випив. Люблю спати в літаку. Так час швидше пролітає", - розповів Спринчан.

Відео на сторінці співака в соцмережі з'явилося менше місяця назад. У ролику видно, як сильно схожа на нього людина спить в літаку і поруч знаходиться майже допита пляшка пива. Пізніше з'ясувалося, що це спав Іван Спринчан. Він дійсно дуже схожий на Лазарева, особливо в профіль.

Новини
Сергій Лазарєв емоційно відреагував на вірусну пародію на кліп

Москвич зазначив, що попросив Лазарева видалити відео, однак відповіді так і не отримав.

"Я написав Лазареву:" Видали відео. Інакше справа дійде до суду. Воно тобі треба?! "Але відповіді так і немає", - розповів він.

Спринчан додав, що поки не поспішає йти в суд. Йому б хотілося, щоб Лазарєв одного разу відреагував і загладив свою провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Лазарев розчулив соцмережу забавним знімком свого сина.

Особа
Сергій Лазарєв
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги