Представлено всіх учасників нового сезону "Танців з зірками": хто вони

Названо всіх 14 учасників нового сезону популярного українського шоу "Танці з зірками", які з 25 серпня запалять на паркеті.
Так, у танцювальних боях братимуть участь: ведучий та шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк, ведуча Надія Матвєєва.
Крім того, на паркет вийдуть: зірки серіалів "Хороший хлопець" Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, ведуча "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір, співачка MARUV і ведучий Даніель Салем.
Даніель Салем / Анна Різатдінова
З останніх учасників були визначені: відомий репер Серьога, призер олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова, співачка TAYANNA, музикант DZIDZIO та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець.
TAYANNA / DZIDZIO
Михайло Кукуюк / MARUV
Надія Матвєєва / Олексій Яровенко
Ксенія Мішина / Людмила Барбір
Олена Кравець / Володимир Остапчук
Серьога / Вікторія Булітко
Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.
Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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