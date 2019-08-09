Представлено всіх учасників нового сезону "Танців з зірками": хто вони

Названо всіх 14 учасників нового сезону популярного українського шоу "Танці з зірками", які з 25 серпня запалять на паркеті.

Так, у танцювальних боях братимуть участь: ведучий та шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк, ведуча Надія Матвєєва.

Крім того, на паркет вийдуть: зірки серіалів "Хороший хлопець" Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, ведуча "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір, співачка MARUV і ведучий Даніель Салем.

Даніель Салем / Анна Різатдінова

З останніх учасників були визначені: відомий репер Серьога, призер олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова, співачка TAYANNA, музикант DZIDZIO та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець.

TAYANNA / DZIDZIO

Михайло Кукуюк / MARUV

Надія Матвєєва / Олексій Яровенко

Ксенія Мішина / Людмила Барбір

Олена Кравець / Володимир Остапчук

Серьога / Вікторія Булітко

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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