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Представлено всіх учасників нового сезону "Танців з зірками": хто вони

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Названо всіх 14 учасників нового сезону популярного українського шоу "Танці з зірками", які з 25 серпня запалять на паркеті.

Так, у танцювальних боях братимуть участь: ведучий та шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк, ведуча Надія Матвєєва.

Крім того, на паркет вийдуть: зірки серіалів "Хороший хлопець" Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, ведуча "Сніданок з 1+1" Людмила Барбір, співачка MARUV і ведучий Даніель Салем.

Даніель Салем / Анна Різатдінова

Даніель Салем / Анна Різатдінова

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З останніх учасників були визначені: відомий репер Серьога, призер олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова, співачка TAYANNA, музикант DZIDZIO та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець.

TAYANNA / DZIDZIO

TAYANNA / DZIDZIO

Михайло Кукуюк / MARUV

Михайло Кукуюк / MARUV

Надія Матвєєва / Олексій Яровенко

Надія Матвєєва / Олексій Яровенко

Ксенія Мішина / Людмила Барбір

Ксенія Мішина / Людмила Барбір

Олена Кравець / Володимир Остапчук

Олена Кравець / Володимир Остапчук

Серьога / Вікторія Булітко

Серьога / Вікторія Булітко

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі цього року стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Володимир Остапчук Людмила Барбір MARUV репер Серьога Ганна Різатдінова Тетяна Решетняк (Tayanna) група DZIDZIO Олена Кравець
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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