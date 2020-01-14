Повалій здивувала шанувальників ніжним кліпом у незвичайному форматі: дивитися відео

Співачка Таїсія Повалій презентує нову відеороботу на сингл "Витри сльози", який увійшов у майбутній альбом "Ейфорія", над яким вона ще веде роботу.

Над самим же кліпом традиційно працювала команда Luck Out Club, які передали всю чуттєвість пісні, зворушливої історії підліткового першого кохання.

Прослухати новий сингл "Витри сльози" і побачити кліп, можна, перейшовши за посиланням:

У найближчому ж майбутньому, 7 лютого відбудеться реліз треку "Алло" і цим треком артистка відкриє передзамовлення альбому "Ейфорія", як обіцяє співачка, саме він відкриє для слухачів нового звучання Таїсії Повалій. А вже 14 лютого буде презентована відео робота під назвою "Дай мені". І 24 лютого увесь альбом "Ейфорія" буде відкритий і доступний для скачування.

Сама Таїсія Повалій відповіла на кілька запитань, що стосуються її нового кліпу і майбутнього альбому.

Про що пісня і відео робота

"Кожне почуття має багато граней, любов - особливо! Це не лінійне поняття - це те, що в житті людини відіграє важливу роль. Відео робота про яскраві і близькі моменти в житті кожного і кожної пари! Впевнена, що слухачі впізнають себе і відчують те, що мені хотілося їм передати!"

Чому було обрано такий формат

"Розказана історія з відео роботи, це історія молодих і ніколи не вмирають почуттів. Історія, яка прекрасна в пам'яті кожної людини. Хотілося, щоб кожен, хто побачить відео, згадав про любов, про те, що вона завжди живе в серці і душі. Любов - це рух і ніяк інакше. Слова пісні ніби самі написали історію, а Luck out Club - режисер Сергій Гуман і продюсер Ярослав Губський, тонко відчули мене і мій настрій в композиції і відобразили в живому сюжеті ".

Чому цією піснею вирішено було відкрити прем'єру нового альбому "Ейфорія"?

"У новому році слухачів чекає ще багато хороших пісень і відео з мого альбому" Ейфорія", а ще в новорічний час захотілося поділитися такою ніжною, чарівною і зворушливою історією про кохання!"

Особливість зйомки

"Я зважилася скористатися сучасним новшевства – зйомки кліпу на телефон. Цікавий досвід, для мене це новий формат роботи, але результати мені сподобалися. Останнім часом люблю для себе освоювати нові горизонти і це один з них".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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