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4 лютого • оновлено в 01:19
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Досить приниження від "імперії"! Український музикант закликав закрити кордон з Росією

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Кордон України з Росією до кінця війни має бути закритий для всіх росіян.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український музикант, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, коментуючи гастролі в Україні російських артистів.

"Війна для кожного з нас стала певною межею. Для будь-якої культурної людини, яка бачить агресію Росії проти України, є неприйнятними будь-які відносини з країною-агресором. Це природа речей, це даність, яка не вимагає дискусії і робить її неможливою", – підкреслив Леньо.

За його словами, "кордон має бути закритий для кого завгодно з "імперії", поки триває війна".

"Коли ми цю війну завершимо, сподіваюся перемогою, тоді буде так само, як з будь-якими країнами, які мали військові конфлікти. Є візовий режим, є Служба безпеки України, і вона робить безпосередню роботу з фільтрування людей, які збираються приїхати в Україну з якоюсь метою", – заявив музикант.

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"Якщо людина їде до родичів, бо цілком зрозуміло, що дуже багато спільного в побуті є між цими двома країнами, будь ласка, їдь – жодних проблем. А коли сюди приїжджає, наприклад, якийсь пропагандист, або людина, яка була в загарбаному Криму, або публічно висловлювала симпатію до політики президента Росії... Як українець може дозволити собі таке приниження пускати цю людину сюди, адже вона буде продовжувати свою брудну роботу", – підкреслив Леньо.

Іван Леньо

Іван Леньо

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер рок-гурту Kozak System Іван Леньо заявляв, що жителів Донбасу необхідно позбавити громадянства України.

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Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Іван Леньо
Місце
Україна
Теги
кордон Kozak System
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