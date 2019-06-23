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Плюнув, а потім поцілував: Алібасов шокував дивною поведінкою у Малахова. Відео

1.8тЧитати матеріал російською

Засновник гурту "На-На", відомий російський продюсер Барі Алібасов, який отруївся засобом "Крот", здивував глядачів дивною поведінкою.

Так, він взяв участь у зйомках шоу "Привет, Андрей!" в суботу, 22 червня. У студії Алібасов з'явився з кавуном у інвалідному кріслі, з якого випав, а потім досить дивно повівся з ведучим Андрієм Малаховим. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, продюсер спочатку плюнув у ведучого, який підбіг йому допомогти, а потім розцілував. При цьому, в ході зйомок Алібасов кілька разів запитав, хто такий Малахов.

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Плюнув, а потім поцілував: Алібасов шокував дивною поведінкою у Малахова. Відео

Скріншот з відео

Плюнув, а потім поцілував: Алібасов шокував дивною поведінкою у Малахова. Відео

Скріншот з відео

Плюнув, а потім поцілував: Алібасов шокував дивною поведінкою у Малахова. Відео

Скріншот з відео

Витівки продюсера змусили глядачів засумніватися в його адекватності. Вони висловили думку, що Алібасов "грає на публіку", назвавши його поведінку "мерзенним цирком".

Барі Алібасов

Барі Алібасов

goodhouse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі "Привет, Андрей!" Алібасов заявив, що його хотіли вбити. Продюсер розповів свою версію госпіталізації.

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