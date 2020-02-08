"Пластикові стакани у Данилко": Притула пожартував над Кароль на Нацвідборі

Ведучий Нацвідбору на Євробаченні Сергій Притула пожартував над співачкою Тіною Кароль, яка в 2020 році стала однією з суддів Нацвідбору.

Про це стало відомо з відеотрансляції на телеканалі СТБ. Спочатку ведучий звернувся на до Кароль на "ви" і по імені-по батькові. Однак та попросила перейти на "ти".

Притула на Нацвідборі Скрін з відео

судді Нацвідбору Скрін з відео

"Добре, а ви знаєте, що новенькі після півфіналу виставляють могорич? Тому будь ласка після ефіру зайдіть до мене в гримерку, щоб накрити там галявину. Склянки у Данилко, якщо", — пожартував Притула.

Дивитися відеотрансляцію Нацвідбору онлайн:

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