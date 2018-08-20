Пісня дуету з України стане саундтреком до європейського фільму

Пісня "Возврата.net" української групи TamerlanAlena стала офіційним саундтреком концептуальної німецької картини "Ліси".

Однойменний ліричний трек настільки припав до душі, визнаному на Каннському і Берлінському кінофестивалях, німецькому кінорежисерові Lothar Herzog, що він, після випадкового прослуховування композиції в мережі, вирішив зробити її основною музичною темою в своєму новому драматичному фільмі, передає прес-служба артистів.

Тамерлан та Альона

"Я знайшов цю пісню в інтернеті, вона відповідала сценам фільму через його примарно-казкові риси,мінорному настрою. Сингл прекрасно вписується в пейзажі фільму, і це виглядає дуже атмосферно.Тамерлан і Альона - відкриті, творчі і доброзичливі артисти, мені дуже приємно працювати з ними", - прокоментував Lothar Herzog.

Lothar Herzog

Картина "Ліси" оповідає про загадкове життя, внутрішні терзання, сумніви і боротьбі з труднощами головної героїні, яка змушена залишити звичне життя в мегаполісі і повернутися в рідне провінційне містечко допомагати близьким після трагічної сімейного події.

Прем'єра фільму запланована на весну 2019 року в рамках престижних кінофестивалів в Торонто, Берліні, Роттердамі та Талліні. Також режисер має намір представити картину на національному американському фестивалі незалежного кіно "Sundance Film Festival" після чого стрічка відправиться в широкий прокат в кінотеатри Західної і Східної Європи.

"Дивним чином доля склалася так, що Lothar створив фільм і захотів, щоб саме наш трек" Возврата.net" звучав у ньому. Екранізацію пісні спочатку ми бачили саме як "кіношну" історію, хотіли запросити в кліп відомих акторів, зняти свій "фільм". Але, в підсумку наші задумки реалізувалися набагато масштабніше. Ми раді, що сингл почують у багатьох країнах Європи, де буде показана кінострічка "Ліси". Бажаємо фільму і Lothar головних кінонагород і великої глядацької любові ", - розповідають Тамерлан і Альона.

Артисти також поділилися, що в кліпі на пісню "Возврата.Net" глядачі зможуть побачити ексклюзивні кадри з фільму до його офіційного релізу. Прем'єра відео-роботи відбудеться 23 серпня на офіційному YouTube-каналі TamerlanAlena і в ефірі музичних телеканалів України.