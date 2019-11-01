"Підставили мужика": Коляденко підтримав скандального "слугу народу"

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко засудив вчинок журналістів, що опублікували листування народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка з повією.

"Політики підставляють одне одного. Чоловік підставив чоловіка. У нього зараз будуть проблеми в сім'ї, на роботі, дружина піде. У них двоє дітей. Ти навіщо взагалі це робиш?" – звернувся шоумен до парламентського журналіста в ефірі ObozTV.

За словами Коляденка, "один незрозуміло що робить в телефоні під час робочого дня, а другий знімає його і підставляє".

"Я не розумію цього – ти ж людина, ми ж не звірі. Мужик мужика підставив – це взагалі вже", – обурився він.

facebook.com/bohdan.yaremenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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