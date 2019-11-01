Головна Новини
1 листопада • оновлено в 20:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Підставили мужика": Коляденко підтримав скандального "слугу народу"

2.1т Читати матеріал російською

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко засудив вчинок журналістів, що опублікували листування народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка з повією.

"Політики підставляють одне одного. Чоловік підставив чоловіка. У нього зараз будуть проблеми в сім'ї, на роботі, дружина піде. У них двоє дітей. Ти навіщо взагалі це робиш?" – звернувся шоумен до парламентського журналіста в ефірі ObozTV.

Новини
Фотограф винен? Секс-скандалу з Яременком дали юридичну оцінку

За словами Коляденка, "один незрозуміло що робить в телефоні під час робочого дня, а другий знімає його і підставляє".

"Я не розумію цього – ти ж людина, ми ж не звірі. Мужик мужика підставив – це взагалі вже", – обурився він.

"Підставили мужика": Коляденко підтримав скандального "слугу народу"

facebook.com/bohdan.yaremenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях о 15:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Секс-скандали в Верховній Раді України Скандали з депутатами Верховної Ради
Особи
Діма Коляденко Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
37
9
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Ще один дебіл намалювався
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А он что еще есть, этот петух порожняковый ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel