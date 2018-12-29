''Пі*дець, скільки можна!'' Слєпаков записав лайливий хіт про 2018 рік

Популярний російський комік Семен Слєпаков записав відео з нагоди новорічних свят, розповівши про важкий 2018 рік.

Запис опубликовано на YouTube-каналі артиста. У ролику Слєпаков у нецензурній формі обурюється через виниклі проблеми в році, що минає, а ще 9 чоловіків виступили у нього на бек-вокалі, повторюючи один і той же приспів (цитуємо мовою оригіналу):

Это был тяжелый год.

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Будет все наоборот.

Он нам счастье принесет,

и споем мы через год.

Однак у результаті Слєпаков у саркастичної формі заявив, що у 2019 році в житті росіян все зміниться, він порадив людям "не сумувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слєпаков пояснив, чому з YouTube видалили його скандальне відео з піснею "Про Солсберецький шпиль", яку він присвятив агентам ГРУ і тим, хто отруїв Скрипаля.