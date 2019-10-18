Під чесне слово? З'ясувався нюанс про нові правила Нацвідбору на Євробачення

Учасників національного відбору на Євробачення-2020 від України не перевірятимуть щодо виступів в Росії.
Про це розповів глава правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія, передає УНН.
Євробачення-2020
"Ми не маємо ніяких прав перевіряти - ні ми, ні СТБ. З іншого боку, в договорі є їх підпис, на якому вони його ставили, вони поставлені цим до відома, що цього не можна було робити. Коли вони підписують цей договір, вони розуміють ці правила, ось і все", - зазначив Аласанія.
На питання, чи означає це, що НСТУ буде приймати бажаючих взяти участь в конкурсі "під чесне слово", він зазначив, що "підпис - це не зовсім чесне слово".
"Це зобов'язання прийняти ті умови, які йому пропонуються до участі в конкурсі", - зазначив Аласанія.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Переможницею фіналу Національного відбору в 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи в Росії.
25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.
Пізніше від участі в пісенному конкурсі також відмовилися і інші фіналісти відбіркового етапу - групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.
Не знайшовши заміну MARUV, НГТУ оголосила про відмову України від участі в Євробаченні-2019.
16 жовтня стало відомо про нові правила національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. Учасники повинні будуть гарантувати, що вони не виступали в Росії, Криму та інших окупованих територіях України. А також не будуть цього робити після відбору до фіналу Євробачення.
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