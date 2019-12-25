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25 грудня • оновлено в 07:37
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"Першопроходець": Семенович знайшла пояснення, чому лопнули груди російської зірки

4.1т
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Російська співачка Анна Семенович прокоментувала розрив імпланту в грудях у телеведучої Лєри Кудрявцевої, яка перенесла термінову операцію.

Артистка порадила жінкам відвідувати мамолога кожні півроку, щоб уникнути неприємних наслідків, передає "Зірка".

Семенович вважає, що імпланти Кудрявцевої були неякісними

Семенович вважає, що імпланти Кудрявцевої були неякісними

"Ті, хто робив собі імпланти 10-15 років тому, вони були як першопрохідці. Імпланти були, напевно, поганої якості, я не знаю. Те, що вона всіх закликає піти й перевірити стан свого здоров'я, – це дуже важливо", – зазначила Семенович.

Анна Семенович

Анна Семенович

instagram / ann_semenovich

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У свою чергу, пластичний хірург Світлана Жаркова припустила у коментарі "Дни.ру", що у телеведучої була травма, через що порвалися грудні імпланти.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

instagram / leratv

"Лера пише, що проходить чек-ап один раз на рік. Мені незрозуміло, як протягом п'яти або шести років при проходженні чек-апу розриву імпланта не виявилося. І чому вона так довго ходила з надірваними имплантами", – зазначила вона.

Спеціаліст додала, що всередині грудного імпланта – не текучий гель. Проте, якщо все ж стався надрив, рідина починає змінювати свою хімічну формулу, фізичну форму і проникати в тканини залози.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

instagram / leratv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кудрявцева особисто зізналася, що у неї лопнув імплант. За словами зірки, їй гарантували довічне використання. Жінці провели важку операцію.

Пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф розповів, що Кудрявцева піде напоправку, якщо у неї не з'явилися новоутворення.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Анна Семенович Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Теги
пластична хірургія Краса шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дряблые"искандэры"Семенович уже не "взлетят".
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