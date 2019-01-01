Пугачовій не сподобається: Лободу призначили новою примадонною Росії

У Росії виступ української співачки Світлани Лободи показали відразу після новорічного звернення президента Володимира Путіна і державного гімну.

Таким чином, в ЗМІ заговорили про те, що виконавиця стала головною зіркою РФ. Підкреслили також, що вона змогла посунути навіть саму примадонну Аллу Пугачову. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що відразу після новорічного привітання Путіна росіяни почули пісню "Суперзвезда", але це стало не єдиним номером співачки – пізніше в ефірі прозвучала також композиція "Твои глаза".

Світлана Лобода Шоу-бізнес - Tochka.net

Примітно, що популярні російські виконавці, зокрема співак Філіп Кіркоров, виступили вже після Лободи. Артистка, яка працює і живе в РФ, не раз приймала участь у музичних подіях Росії, а також отримала в Москві чимало нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода обзавелася власним бізнесом у Росії.

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