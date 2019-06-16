"Перетворилася на Охлобистіна": одіозна російська співачка шокувала зовнішнім виглядом

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна кардинально змінила імідж.

У мережі артистка, яка відома підтримкою терористів "Л/ДНР", опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

"До чого рускій мір довів колись нестрашно, в загальному, дівчину! Вона вже, напевно, і оговтується стоячи..." "Тут Чичеріна в Охлобистіна перетворилася, у всіх сенсах цього слова", - пишуть блогери.

Юлія Чичеріна

Іван Охлобистін АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна спустилася в шахту на Донбасі, розповівши, як їй довелося працювати з відбійним молотком і лопатою.

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