ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Перетворилася на Охлобистіна": одіозна російська співачка шокувала зовнішнім виглядом

11.8тЧитати матеріал російською

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна кардинально змінила імідж.

У мережі артистка, яка відома підтримкою терористів "Л/ДНР", опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

"До чого рускій мір довів колись нестрашно, в загальному, дівчину! Вона вже, напевно, і оговтується стоячи..." "Тут Чичеріна в Охлобистіна перетворилася, у всіх сенсах цього слова", - пишуть блогери.

Новини
"Виродки, які зажерлися!" Чичеріна накинулася на Макаревича через Донбас
Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

АіФ

"Перетворилася на Охлобистіна": одіозна російська співачка шокувала зовнішнім виглядом
"Перетворилася на Охлобистіна": одіозна російська співачка шокувала зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна спустилася в шахту на Донбасі, розповівши, як їй довелося працювати з відбійним молотком і лопатою.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Юлія ЧичерінаІван Охлобистін
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
59
69
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Raider Raider
Raider Raider
Овца , у неё на фоне прогрессирующей депрессии , давно крыша потекла , 200 бригада сепаров давно ждет это в свои ряды)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel