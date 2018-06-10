Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці і фото

Переможниця четвертого сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгена Качалова.

Про це інформує телеканал СТБ на своїй сторінці в Instagram. "Аня Селюкова вийшла заміж! За чемпіона світу з покеру і основного претендента на" Холостяк-4 ". Від долі не втечеш. Вітаємо", - йдеться в повідомленні.

Весілля пройшло минулої суботи, 9 червня, в одному із заміських ресторанів Києва. Селюкова і Качалов запросили 75 гостей, які приїхали з різних країн.

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Відомо, що місяць назад Селюкова відгуляла в Італії дівич-вечір. Там же пара має намір провести свій медовий місяць.

Качалов і Селюкова зустрічалися чотири роки. Пропозицію дівчина отримала в 2015 році під час подорожі в Ісландію.

Євген Качалов є чемпіоном світу з покеру і єдиним учасником професійної команди PokerStars Pro від України.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно телеканал СТБ назвав імена п'яти претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк".