Хвора на рак Заворотнюк з'явиться на ТБ? Спливли перші деталі

Концертний директор актриси Анастасії Заворотнюк Стас Христов повідомив, що вона може з'явиться на ТБ.

Христов заявив про домовленість з телеканалом про інтерв'ю, але не назвав конкретну дату, пише "ФАН".

Анастасія Заворотнюк hochu.ua

Раніше Христов говорив, що це повинно було статися до кінця вересня. Сам директор актриси відмовлявся коментувати ситуацію. Він посилався на сім'ю Заворотнюк, яка нібито заборонила розповідати про її стан.

Концертний директор артистки, кажучи про те, коли вона поділиться інформацією про свій стан, запевнив, що "це буде анонсовано".

"Я поки не знаю. У мене точної дати немає", - заявив Христов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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