Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 09:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Хвора на рак Заворотнюк з'явиться на ТБ? Спливли перші деталі

2.5т Читати матеріал російською

Концертний директор актриси Анастасії Заворотнюк Стас Христов повідомив, що вона може з'явиться на ТБ.

Христов заявив про домовленість з телеканалом про інтерв'ю, але не назвав конкретну дату, пише "ФАН".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

hochu.ua

Новини
У Москві вбили слідчого Слідкому: сплив його зв'язок з Фріске

Раніше Христов говорив, що це повинно було статися до кінця вересня. Сам директор актриси відмовлявся коментувати ситуацію. Він посилався на сім'ю Заворотнюк, яка нібито заборонила розповідати про її стан.

Концертний директор артистки, кажучи про те, коли вона поділиться інформацією про свій стан, запевнив, що "це буде анонсовано".

"Я поки не знаю. У мене точної дати немає", - заявив Христов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel