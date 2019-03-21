З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

21 березня 2019 року в Москві проходять похорони відомої поп-співачки Юлії Началової, яка померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня.

Так, видання "МК" опублікувало знімок із кладовища, на якому поховають артистку.

Церемонія прощання проходить у ритуальному залі на Троєкуровському кладовищі, де і поховають артистку. Попрощатися з Началовою прийшло безліч знаменитих зірок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Юлію Началову були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.

Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми.Власне, в свідомість вона не приходила.

За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поряд у лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.