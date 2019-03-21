МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

8.1тЧитати матеріал російською

21 березня 2019 року в Москві проходять похорони відомої поп-співачки Юлії Началової, яка померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня.

Так, видання "МК" опублікувало знімок із кладовища, на якому поховають артистку.

З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

Народна Правда

Новини
"Робіть більше рідною мовою": "Время и Стекло" викликали фурор у мережі україномовною піснею

Церемонія прощання проходить у ритуальному залі на Троєкуровському кладовищі, де і поховають артистку. Попрощатися з Началовою прийшло безліч знаменитих зірок.

З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

МК

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки