З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

21 березня 2019 року в Москві проходять похорони відомої поп-співачки Юлії Началової, яка померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня.
Так, видання "МК" опублікувало знімок із кладовища, на якому поховають артистку.
Народна Правда
Церемонія прощання проходить у ритуальному залі на Троєкуровському кладовищі, де і поховають артистку. Попрощатися з Началовою прийшло безліч знаменитих зірок.
МК
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Юлію Началову були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми.Власне, в свідомість вона не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поряд у лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
Пізніше стало відомо, що співачка Юлія Началова незадовго до смерті боролася з онкологічним захворюванням – лімфомою.
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