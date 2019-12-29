З'явилося останнє фото Волчек після смерті

Прощання з художнім керівником театру "Современник" Галиною Волчек відбулось 29 грудня в Москві. Церемонія провели в будівлі театру на Чистопрудному бульварі.

Десятки шанувальників, її колеги і учні, відомі діячі культури прийшли попрощатися з нею. Крім того, в мережі з'явилися останні знімки Волчек.

Шанувальники творчості Волчек несли квіти, сцена була щільністю заставлена вінками. Учасники траурної церемонії проводили Волчек оплесками.

Старх

Старх

Старх

Як раніше писав OBOZREVATEL, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек, яка померла в лікарні 26 грудня, страждала від пневмонії.

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