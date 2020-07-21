З'явилися подробиці про стан важкохворого музиканта Завадського: лікарі приховували діагноз

Стан скандального українського музиканта, акордеоніста Ігоря Завадського, який хворий четвертою стадією СНІДу, покращився.

Про це розповів його найближчий друг і концертний менеджер Андрій Бригида в інтерв'ю виданню "KP. UA".

"У неділю і в понеділок йому стало трохи краще. Температура впала, протягом дня тримається нормальна, трохи піднімається тільки вночі. Не так, як було раніше, коли два рази на добу стовпчик термометра підскакував під 38-39 градусів. Він дихає сам, апарат ШВЛ, на щастя, не потрібен був, але в кисневій масці Ігор все ще потребує", – поділився Бригида.

Також він розповів про обставини, які призвели до погіршення стану Завадського – раніше музикант не знав про наявність ВІЛ в організмі.

Андрій Бригида і Ігор Завадський "Тижневик 2000"

"Ігоря продуло в поїзді трохи, піднялася невелика температура. У той день ввечері Ігор пішов покупатися в морі, а було прохолодно. Коли він виходив з води, я вже бачив, що його всього морозить. Спочатку лікувалися вдома, а коли він почав задихатися, довелося викликати швидку допомогу", – зазначив Андрій.

За його словами, після госпіталізації Завадському зробили два аналізи. Коли музиканта поклали в інфекційне відділення, йому не відразу сказали результат. Друг акордеоніста вказав, що сподівається на те, що позитивний результат тесту на ВІЛ виявиться помилкою.

"Лікарі тільки натякали: у вас там не тільки те, що ви думаєте. Наскільки я зрозумів, вони чекали повторного аналізу, який підтвердив ВІЛ. Здаватися рано. Після того, як Ігор написав про свою хворобу, мені дзвонили лікарі з різних міст. Вони говорили, що неодноразово зустрічалися з такими випадками, коли на тлі важкої пневмонії у пацієнтів був позитивний тест на ВІЛ, а коли запалення проходило, аналізи показували негативний результат. Адже до цього не було ніяких ознак", – підкреслив він і додав:

"Його цілком могли заразити навмисно в СІЗО. Тому що при потраплянні до СІЗО нічого такого не було. І під час утримання під вартою в перші роки, коли проводилися різні експертизи, теж не було підозр на ВІЛ. У СІЗО без хвороб неможливо, і мені уколи теж робили, коли були якісь болячки, могли так заразити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, акордеоніст Ігор Завадський був засуджений Подільським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі в липні 2013 року. Його адміністратор Андрій Бригида отримав 7 років в'язниці, а водій Андрій Бойко – 3 роки обмеження волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.