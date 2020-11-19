З'ясувалася вартість спадщини Жванецького: на майно артиста з'явилося ще п'ять претендентів

Спадщину письменника-сатирика з Одеси Михайла Жванецького, який помер 6 листопада в Москві, оцінили мінімум в 200 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що вона дістанеться дружині Наталії і 25-річному синові Дмитру. Пізніше з'ясувалося, що претендувати на майно будуть також п'ятеро позашлюбних дітей артиста. Про це повідомила "Комсомольська правда".

Так, крім Дмитра, у Жванецького залишилися ще троє синів – Андрій, Максим і Григорій. Також у нього було дві дочки – Ольга та Єлизавета.

Михайло Жванецький залишив елітну квартиру в Москві в Старопіменовському провулку площею близько 250 квадратних метрів. Вартість подібної житлової площі оцінюється приблизно в 90 млн рублів. Наразі в цій квартирі живе 25-річний син від дружини Наталії Дмитро Жванецький.

Також у Жванецького був заміський будинок в Підмосков'ї, який коштує щонайменше 50 млн рублів. Відзначимо, раніше ЗМІ оцінювали спадщину Жванецького в півмільярда рублів.

Також, за деякими даними, у Жванецького була нерухомість і в Україні – в селищі Троїцьке під Одесою. Як почесному жителю міста йому була виділена ділянка землі над урвищем в курортному районі поблизу Аркадії, де він побудував собі будиночок. Є нерухомість і в США, але її наявність артист приховував. Припускається, що у Жванецького залишилися великі рахунки в банках і вартісна інтелектуальна спадщина, на яку мають право претендувати усі спадкоємці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайла Жванецького поховали в Москві на Новодівичому кладовищі. Церемонія прощання з письменником пройшла в закритому режимі – присутніми були тільки родичі і найближчі друзі. На похоронах з'явилися Алла Пугачова та Максим Галкін.