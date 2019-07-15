Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

При погляді на них серце у багатьох чоловіків планети просто завмирає. Вони захоплюють своїми талантами, але ще більше запаморочують голову зовнішністю і сексуальністю.

Ці жінки — одні з найвідоміших особистостей у світі (топові актриси і моделі). OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь зі світового шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Шарліз Терон

Фото: instagram/charlizeafrica

Кіра Найтлі

Фото: instagram/keira_knightley

Джіджі Хадід

Фото: instagram/gigihadid

Анджеліна Джолі

Фото: instagram/angelinajolieofficia

Андріана Ліма

Фото: instagram/adrianalima

Міла Куніс

Фото: instagram/_mila_kunis

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Ембер Хьорд

Фото: instagram/amberheard

Кіра Найтлі

Фото: instagram/keira_knightley_

Марго Роббі

Фото: instagram/margotrobbie

Пріянка Чопра

Фото: instagram/priyankachopra

Блейк Лайвлі

Фото: instagram/blakelively

Дженніфер Лоуренс

Фото: instagram/jlawthequeen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо ім'я власниці найкрасивіших сідниць України.

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