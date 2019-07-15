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Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

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При погляді на них серце у багатьох чоловіків планети просто завмирає. Вони захоплюють своїми талантами, але ще більше запаморочують голову зовнішністю і сексуальністю.

Ці жінки — одні з найвідоміших особистостей у світі (топові актриси і моделі). OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь зі світового шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).

Новини
Українці зробили вибір: стало відоме ім'я головного секс-символа країни

Емілі Ратаковскі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/emrata

Шарліз Терон

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/charlizeafrica

Кіра Найтлі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/keira_knightley

Джіджі Хадід

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/gigihadid

Анджеліна Джолі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/angelinajolieofficia

Андріана Ліма

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/adrianalima

Міла Куніс

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/_mila_kunis

Скарлетт Йоханссон

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Ембер Хьорд

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/amberheard

Кіра Найтлі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/keira_knightley_

Марго Роббі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/margotrobbie

Пріянка Чопра

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/priyankachopra

Блейк Лайвлі

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/blakelively

Дженніфер Лоуренс

Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

Фото: instagram/jlawthequeen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо ім'я власниці найкрасивіших сідниць України.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Емілі Ратажковскі Анджеліна Джолі Шарліз Терон Джіджі Хадід Адріана Ліма Кіра Найтлі Міла Куніс Скарлетт Йоханссон Ембер Хьорд Марго Роббі Блейк Лайвлі Дженніфер Лоуренс
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Sam Vik
Sam Vik
Кто на обозе так запал на Киру Найтли, что она аж два раза?
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