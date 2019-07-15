Зводять з розуму: хто найсексуальніша зірка світу

При погляді на них серце у багатьох чоловіків планети просто завмирає. Вони захоплюють своїми талантами, але ще більше запаморочують голову зовнішністю і сексуальністю.
Ці жінки — одні з найвідоміших особистостей у світі (топові актриси і моделі). OBOZREVATEL вирішив зібрати красунь зі світового шоу-бізнесу і дізнатися, хто ж з них є найбільш сексуальною (детальніше роздивитися красунь можна нижче).
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Шарліз Терон
Фото: instagram/charlizeafrica
Кіра Найтлі
Фото: instagram/keira_knightley
Джіджі Хадід
Фото: instagram/gigihadid
Анджеліна Джолі
Фото: instagram/angelinajolieofficia
Андріана Ліма
Фото: instagram/adrianalima
Міла Куніс
Фото: instagram/_mila_kunis
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Ембер Хьорд
Фото: instagram/amberheard
Кіра Найтлі
Фото: instagram/keira_knightley_
Марго Роббі
Фото: instagram/margotrobbie
Пріянка Чопра
Фото: instagram/priyankachopra
Блейк Лайвлі
Фото: instagram/blakelively
Дженніфер Лоуренс
Фото: instagram/jlawthequeen
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо ім'я власниці найкрасивіших сідниць України.
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